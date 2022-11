Több európai napilap is megírta a hazai uniós pénzek brüsszeli jóváhagyásáról szóló értesüléseket, ahogy mi is hírt adtunk róla. Mint most kiderült,

a lapok "nevét megnevezni nem kívánó biztos belső forrása" valójában Ursula von der Leyen bizottsági elnök kabinetfőnöke volt, aki háttérbeszélgetésen szivárogtatta ki a sajtónak a Bizottság terveit anélkül, hogy erről a magyar felet bármilyen módon tájékoztatta volna

– olvasható a Mandiner.hu cikkében.