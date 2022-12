Az Anonymus nevű álarcos alak hozott nyilvánosságra tavaly ősszel olyan hanganyagokat, amelyekből az derült ki, hogy a rendkívül értékes Városháza épületegyüttest és a hozzá tartozó telket titokban el akarták adni.

Az ingatlan kapcsán nemcsak orosz, hanem olasz, amerikai és izraeli befektetőknél is házaltak.

A rögzített beszélgetések alapján egy olyan kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban egy jól körülhatárolható kör jutalékos rendszert működtetett, és bizonyos személyekhez kenőpénzek is kerültek. Karácsony Gergely végig azt állította, hogy nincsen semmiféle ügy. Most mégis több embert gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség. A főpolgármester kérdésünkre azt mondta, hogy állnak minden vizsgálat elé, de őt hivatalosan még nem tájékoztatták erről. Karácsony azt is hozzátette, hogy nyugodt szívvel fogadja az ilyen híreket.