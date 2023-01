Móricz-Sabján Simon 42 évesen, december végén hunyt el. A fotográfus kétszeres China International Press Photo Contest-nyertes, illetve Pictures of the Year International (POYi)-, NPPA Best of Photojournalism-, Prix International de la Photographie-, PDN-, FCBarcelona Photo Award-, Slovak Press Photo- és ASPAward-díjazott, munkáival több külföldi és magyarországi elismerés mellett 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor a MÚOSZ Nagydíját, hat alkalommal a Munkácsi Márton-díjat a legjobb kollekcióért, három alkalommal a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját és háromszor a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat. 2021-ben a Mediaworks-fotópályázat nagydíjasa volt, 2022-ben elnyerte a Capa-nagydíjat. Több egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek fotográfiái, köztük három önálló tárlaton a Magyar Fotográfusok Házában, csoportos kiállításokon a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Műcsarnokban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, a Várkert Bazárban, illetve többek között Arlesban, Barcelonában, Csengtuban, Denverben, Milánóban, Tbilisziben és Varsóban.

Mindent megnyert, amit csak lehetett

– írta nekrológjában a Világgazdaság főszerkesztője, Deák Bálint.