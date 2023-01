– Fontos tanulság az is, hogy a baloldal most – ahogy 2019-ben is – úgy volt sikeres, hogy egyesületi formában indultak el. A pártlogókat tudatosan elhagyták, hisz a guruló dollárok ügye tovább rontotta a baloldal megítélését. Hasonlóra számíthatunk számos településen 2024-ben is – vetítette előre Nagy Ervin.