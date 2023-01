Egy, a Metropolhoz eljuttatott hangfelvételből derült ki, hogy az ország egyik legjobb iskolájának tartott budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra, hogy az írásbelit elbukó pénzes szülők gyerekei is felvételt nyerjenek, minimum félmillió forintos vesztegetési pénz befizetése után. Akiből ennél is több pénzt „néztek ki”, arra finoman nyomást gyakoroltak.

A botrányos hangfelvételből az is kiderül, hogy nem egyszeri esetről van szó, már évtizedek óta fogadnak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szeretnék csemetéjüket járatni.