De visszatérve Münchenhez: a konferencia gondosan megválasztott résztvevői között volt Eva Kaili, az Európai Parlament (EP) korrupciós ügyletekbe keveredett, nemrég letartóztatott szocialista alelnöke is. Személye azért is lényeges, mert a Soros-szervezetek mellett magyar politikusokkal is kiváló kapcsolatot tartott fenn.

A brüsszeli botrány kirobbanása óta – egészen vasárnapig – szinte eltűnt a nyilvánosság elől Gyurcsány Ferenc felesége, a DK árnyékkormányát vezető Dobrev Klára. Talán nem véletlen, ugyanis európai parlamenti képviselőként jól ismerheti Eva Kailit.

