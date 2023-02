A közép-ázsiai országokkal való kapcsolat Magyarország számára kiemelten fontos, van potenciál Magyarország és Kirgizisztán gazdasági kapcsolataiban - mondta Novák Katalin köztársasági elnök Szadir Zsaparov kirgiz köztársasági elnökkel tartott hétfői sajtótájékoztatóján a Sándor-palotában Budapesten.

Novák Katalin kiemelte: olyan stratégiai megállapodást írtak alá, amely abban is közös elköteleződésünket fejezi ki, hogy szeretnénk fellépni hatékonyan a terrorizmussal szemben és szeretnénk, hogyha a két ország közötti kapcsolatokat a lehető legtöbb területen erősíteni tudnánk. Az is kiemelt célkitűzés, hogy az illegális migráció növekvő fenyegetésével szemben közösen lépjünk fel. Emellett a legtöbb területen, így például a turizmus, a mezőgazdaság, a vízipar, az oktatás területén is erősíteni szeretnék a két ország közti kapcsolatokat.

Novák Katalin elmondta: Magyarország elkötelezett tagja az euroatlanti szövetségnek, de fontos, hogy baráti kapcsolatokat alakítsanak ki a keleti, köztük a közép-ázsiai országokkal is.

Egyszerre szeretnénk a szövetségi kapcsolatainkat ápolni és pragmatikus, jó viszonyt kialakítani a közép-ázsiai országokkal is - tette hozzá az államfő.