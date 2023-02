Takács Péter a konkrét béreket is ismertetve kijelentette, hogy "az orvosok többsége többet keres havonta, mint az ágazatot vezető miniszter, az államtitkárról ne is beszéljünk". Utalt arra, hogy "hasonló béremelésre" készülnek az egészségügyi szakdolgozóknál is: mostantól számított 14 hónapon belül két lépcsőben a legnagyobb mértékű béremelést fogják végrehajtani a rendszerváltás óta.