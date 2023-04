Soros György fia, Alexander Soros rendszeres vendég a Fehér Házban, mióta Joe Biden az amerikai elnök – derítette ki a Fox News konzervatív hírcsatorna, amely bepillantást nyert a Fehér Ház látogatói listájába. Információik szerint a 92 éves spekuláns képviselőjeként 2021 óta legalább 14 alkalommal járt a Fehér Házban.

A Soros-család befolyása a Fehér Ház politikájára még sosem volt erősebb

– figyelmeztetett a New York Postnak Matt Palumbo, aki könyvet is írt a Soros-hálózatról. Rámutatott arra is, hogy a 2020-as választás óta Joe Biden csapata, majd az elnöki adminisztráció is tele van a Soros-hálózathoz köthető liberálisokkal.