A napokban kiszivárgott amerikai iratok nem csupán katonai adatokat tartalmaznak. Azt látni ugyanis, hogy a tengerentúli hírszerzés ukrán tábornokokon kívül magyar, izraeli és dél-koreai hivatalos személyiségeket is megfigyelt, de még az Atomenergia Ügynökség több tisztségviselőjét is. Vagyis az amerikai kémek a saját szövetségeseikről is gyűjtöttek adatokat – írta meg az Economist.