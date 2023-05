Az új javaslat szerint azok a kiskorúak, akik elmúltak már 14 évesek, mindezt maguk is megtehetik, ha ezt a törvényes képviselő is támogatja. Ráadásul ha a törvény életbe lép, a 14 év alatti gyermekeknek szintén lesz lehetőségük megváltoztatni a nemüket, amennyiben a törvényes képviselő maga nyújtja be az igényt a változtatásra.

A jelzőlámpa-koalíció túl messzire ment szélsőséges terveivel

– írták közös levélben a Kereszténydemokrata Unió és a bajor Keresztényszociális Unió politikusai. A CDU–CSU-pártszövetség elutasítja, hogy a nemváltás minden előfeltétel nélkül teljesülhessen. Úgy vélik, az úgynevezett önrendelkezési törvény azt sugallja, hogy a nemi identitásnak szabadon megválaszthatónak kell lennie, miközben a lakosság túlnyomó többsége számára nem kérdés, mi a nemük.

A német társadalom egyébként megosztott az új törvényjavaslat kapcsán, összesen 41 százalékuk utasítja el, hogy megkönnyítsék a nemváltást, míg 46 százalékuk támogatja azt a YouGov közvélemény-kutató intézet legutóbbi felmérése szerint.

