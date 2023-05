− Hamis grafikonokkal próbálta alátámasztani a véleményét Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke a néhány hete indított országos kampánykörútján − nyilatkozta a lapnak Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa.

A munkaerőpiaci szakértő szerint az adatok ilyen típusú elferdítése nagyon veszélyes lehet, hisz egyre többen kételkedni kezdenek a statisztikában, az adattudományban, pedig ezekkel a tudományos módszerekkel nélkülözhetetlen információkhoz juthatunk. A szakértő jelezte, hogy a DK állítása szerint a magyar átlagfizetés a második legalacsonyabb Európában, és csupán Bulgária áll mögöttünk, ám ezzel szemben az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar bruttó átlagkereset vásárlóértéke nagyobb, mint nyolc másik tagállamé.

− A DK tavalyelőtti adatokat mutat, melyek forrását nem ismerjük. A legfrissebb adatok, amiknek a forrása az Eurostat adatbázisa, nem euróban, hanem a minél nagyobb összehasonlíthatóság érdekében vásárlóértéken mutatjuk a tagállami adatokat

− mondta Szalai Piroska a Magyar Nemzetnek.

Mint mondta, Dobrev Klára a minimálbérről is azt állítja, hogy a második legkisebb az unióban, ezzel szemben hat tagállamban voltak januárban alacsonyabb minimálbérek, mint nálunk, ha vásárlóerő-paritáson vizsgáljuk, s itt is felzárkózunk a gazdagabb országokhoz. A szakértő hangsúlyozta, hogy a DK a nyugdíjakkal kapcsolatban is valótlanságokat fogalmazott meg, mivel számításaiknál nem az éves átlagnyugdíjjal számolnak, nem számolják bele az évközi emeléseket, a nyugdíjprémiumot és a 13. havi nyugdíjat, ami 2022-től már plusz egy havi teljes nyugdíjat jelent.

