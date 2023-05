Dömötör Csaba kijelentette, Magyarország nem szigetelődött el a véleményével, Brüsszelben nem képviselik azt a politikát, amit az európai állampolgárok elvárnak.

Az államtitkár a ukrajnai háború miatt hozott 11. uniós szankciós csomag javaslatáról azt mondta, úgy formálódik egy újabb csomag, hogy az eddigiek sem hoztak eredményt, ugyanakkor óriási károkat okoztak.

Ha Brüsszelben nukleáris szankciókat vezetnek be, az nemcsak további áremelkedést okozna, hanem ellátásbiztonsági zavarokhoz is vezetne - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a szankciók miatt Európa olyan versenyképességi hátrányba kerülhet, amelynek hatásai tartósan velünk maradhatnak, és így nemcsak a gazdasági növekedés kerül veszélybe, hanem a munkahelyek is.

Az államtitkár elmondta, hogy Magyarország a nukleáris szankciókat több okból ellenzi: ezek ugyanis nemcsak a jövőbeli paksi bővítést érintenék, hanem a jelenlegi blokkok működését is, mivel vannak olyan elképzelések, amelyek a fűtőanyag-behozatalra is kiterjesztenék a szankciókat.

Kifejtette, a szankciók az idén már négyezermilliárd forinttal szűkítették az ország "gazdasági mozgásterét", miközben Brüsszelben az ilyen típusú gazdasági károkat teljesen figyelmen kívül hagyják.

Magyarország tehát mindenképpen nemet mond azokra a szankciókra, amelyek nagyobb gazdasági károkat okoznának neki - húzta alá.