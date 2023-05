Egész Ukrajna, így Kárpátalja mindennapjait is több mint egy éve határozza meg a háború. Az Ökumenikus Segélyszervezet eddig több mint 360 ezer menekültnek segített Magyarországon és Ukrajna 20 régiójában, többek között mintegy 1700 tonna adománnyal, menekültszállások támogatásával, újjáépítési és fejlesztési programokkal, pszichoszociális segítségnyújtással - írták a közleményben.

Hozzátették:

bár Kárpátalján nem dúlnak harcok, az egész Ukrajnát érintő humanitárius krízis jelentősen nehezíti az itt élők – kiváltképpen a gyermekek – amúgy is küzdelmes mindennapjait.

A Tisza-parti Kőrösmezőn élő iskolások régi vágya az volt, hogy ellátogathassanak egyszer a nyíregyházi LEGO gyárba, mely álom most megvalósult. Médiapartnerének, az OBSERVER támogatásának köszönhetően május 11-12-én egy élményekben gazdag kirándulást szervezett Magyarországra az Ökumenikus Segélyszervezet egy csoportnyi általános iskolás diáknak, melynek keretében a LEGO gyár mellett a Nyíregyházi Állatparkba is ellátogathattak a gyerekek, ahol mindent megtettek azért, hogy életre szóló élményben legyen része a gyerekeknek.

Az együttműködés és a kirándulás részleteiről a május 12-én, a Nyíregyházi Állatparkban tartott sajtótájékoztatón Göbölyösné Mátrahegyi Anna, az OBSERVER ügyvezető igazgatója elmondta:

a Kőrösmezőn élő gyerekekkel, az ő vágyaikkal A Tisza nevében című filmben találkoztunk.

Példaértékű, ahogyan környezeti tudatosságra nevelik őket, ahogyan a magyarságukat ápolják. Sok szempontból nehezítettek a mindennapjaik, és mégis, ezek a gyerekek egyszerűen csak gyerekek akarnak maradni – nekünk, és mindenkinek, akinek módja és lehetősége van rá, nincs más dolgunk, mint ezt biztosítani - hangsúlyozták.

Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője kiemelte:

a tavaly február óta tartó humanitárius krízis nem csak háborús belső menekülteket érinti Ukrajnában, hanem a kárpátaljai állandó lakosokat is.

A Segélyszervezet kiemelten figyelmet fordít ezért arra is, hogy nekik is támogatást nyújtson a viszontagságos időkben. Nem csak a mindennapi élethez szükséges támogatásról van szó, hanem többek között a gyermekek esetében az ezen életkorhoz tartozó élmények biztosításáról, hiszen az ilyen különleges események – hacsak rövid időre is –, de csökkenteni tudják a háború okozta traumát - zárul a közlemény.