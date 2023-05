Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Bálna honvédelmi élményközpontban arról beszélt, a haza fegyveres ügyének most van egy nagy, de talán utolsó esélye, mert ugyan korábban sokat beszéltek erről és sokat is tettek érte, de a több mint egy éve kitört háború és minden ebből következő változás "különleges helyzetet teremtett".

Hozzátette:

a háború legkeményebb, legdurvább, legvéresebb arcát mutatja meg Magyarországtól néhány száz kilométerre, ez pedig "mindent megváltoztatott".

Van egy küldetésünk, ez egy hatalmas esély és ki kell használnunk - mondta.

Megjegyezte: eddig részeiben, elemeiben sok jót tartalmazott a magyar hadsereg, de még "nem volt az, amit mindannyian látni szeretnénk", egy olyan haderő, ami képes a magyar emberek biztonságát száz százalékban garantálni a NATO keretein belül. Most minden "együtt áll" ehhez - mondta.

Kiemelte: Novák Katalin köztársasági elnök a hadsereg főparancsnokaként, Orbán Viktor miniszterelnök a kormány vezetőjeként, és személyesen ő is miniszterként elkötelezett a magyar haderő megújítása mellett.

Hozzátette: az átalakításhoz most a források is rendelkezésre állnak, a háború jelentette nehéz gazdasági helyzet ellenére a honvédelmi tárca a jövő évi költségvetés győztese, jövőre is a GDP két százalékát fordíthatják a honvédség fejlesztésére, üzemeltetésre.