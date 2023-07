A Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, miniszteri biztos által moderált Nemzetpolitikai kerekasztalon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott:

2020 óta nehezebb a helyzet a nemzetpolitikában a pandémia és a háború miatt.

Hangsúlyozta:

mindent meg kell tenni, hogy a kárpátaljai magyar közösség fizikailag is megmaradjon.

A kárpátaljai helyzetet Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő ismertette, aki szerint:

a háború nagyon nagy terhet ró a kárpátaljai magyar közösségre, egzisztenciálisan és lelkileg egyaránt. De az él és élni akar

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

az oktatás, érdekképviselet működik.

Bár a közösség egy része arra kényszerült, hogy elhagyja a szülőföldjét, nem kell hosszú távú következtetést levonni – mondta –, mert sokan vissza szeretnének térni, és meg kell teremteni ennek a lehetőségét.

A fideszes politikus szerint harcolni kell azért, hogy az ukrajnai oktatási törvény ne vegye el a magyar nyelvű oktatás lehetőségét, és mivel erős a jogfosztás, a NATO- és EU-csatlakozás kapcsán rá kell, hogy irányítsák erre a nemzetközi figyelmet.

Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa, korábbi román környezetvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az

elmúlt évben "tektonikus mozgások" jellemezték a romániai politikát,

hiszen az RMDSZ kormánypártból ellenzékbe került. Úgy értékelte, hogy a szövetség 10-20 éves távlatokra kiható víziót vitt a bukaresti politikába, és azt is be tudta bizonyítani, hogy ez meg is valósítható.

Magasra tették a mércét, és azt kívánják mindenkinek, ugorja meg, mert abból Románia és az erdélyi magyarság is nyerhet

– mondta.