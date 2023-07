Reagált a Fidesz a fejleményekre



A Fidesz arra vár választ Karácsony Gergely főpolgármestertől és Gyurcsány Ferenctől, a DK elnökétől, hogy pontosan ki vagy kik azok a külföldi adományozók, akik a Karácsony Gergely kampányát támogató 99 Mozgalmat finanszírozták, és mit kértek cserébe a több száz milliós támogatásért – erről Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt az MTI-nek hétfőn eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István hangsúlyozta: Karácsony Gergely eddig folyamatosan és következetesen azt mondta, hogy ezeket a pénzeket magyar adományozók "dobták össze". Szerinte ugyanakkor most "a dollárbaloldalt saját embere buktatta le", ugyanis Pusztai Erzsébet, aki a 99 Mozgalom tagja volt, korábban pedig Bokros Lajos pártjának az alelnöke, az mondta egy interjúban, hogy a mozgalmat külföldi adományozók euróban támogatták.

A kommunikációs igazgató megjegyezte: ez azt is jelenti, hogy az "adománygyűjtő ládikáról szóló dajkamesét" el is felejthetik, mert nyilvánvaló, hogy a Karácsony Gergely kampányára létrehozott egyesület külföldről kapta az 506 millió forint nagy részét.