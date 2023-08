Szlovénia megköszönte a külföld támogatását, Ursula von der Leyen az országba látogat A szlovén kormányfői hivatal hétfőn közleményben köszönte meg a súlyos árvíz ügyében a külföld, különösen a szomszéd országok által nyújtott segítséget, és bejelentette, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán az országba látogat, hogy személyesen tekintse meg a katasztrófa sújtotta területeket. „Szlovénia nem áll egyedül ezekben a nehéz időkben, számos ország és nemzetközi szervezet segít bennünket, köztük az EU, a NATO és az Egyesült Államok” – áll a közleményben, amelyben külön megköszönik a nyugat-balkáni országok és az uniós intézmények vezetőinek támogatását és szolidaritását a nehéz időkben, és az általuk küldött „olyannyira szükséges” segítséget. Árvíz a szlovéniai Kamnik környékén fekvő faluban, Sneberjében 2023. augusztus 5-én

Fotó: Miro Majcen / Forrás: MTI/AP Eddig húsznál is több ország, köztük Horvátország, Magyarország, Ausztria, Olaszország, Németország, Montenegró, Szerbia, Görögország, Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Lengyelország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Franciaország, Luxemburg, Portugália, Hollandia, Izrael, Nagy-Britannia, Örményország és az Egyesült Államok ajánlott fel segítséget a bajba jutott országnak. Külföldi országok és európai uniós intézmények vezetői, köztük Robert Metsola, az Európai Parlament, Charles Michel, az Európai Tanács és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi médiában fejezte ki szolidaritását. „Szívettépő az áradások pusztítását látni Szlovéniában. Az EU a szlovén nép mellett áll. Minden szükséges segítséget mozgósítunk” – írta X-bejegyzésében Ursula von der Leyen, akit Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos is elkísér Szlovéniába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök külön bejegyzésben fejezte ki szolidaritását a katasztrófa sújtotta országgal. A szlovén kormány vasárnap jelentette be, hogy Ljubljana segítségért folyamodik az EU és a NATO mechanizmusain keresztül, és e célból Robert Golob kormányfő hétfőn telefonon Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral fog egyeztetni.