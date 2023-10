Előbbi a Karácsony Gergely volt főtanácsadójához, Korányi Dávidhoz kötött szervezet ugyanis támogatást nyújtott olyan lengyel csoportoknak, amelyek a mostani választási kampányban is aktívan részt vesznek. A Sieci nevű hetilap többször foglalkozott az Action for Democracy lengyelországi aktivitásával és azzal, hogy az általuk támogatott jogi személyek között 12 lengyel is található.

Ezek jórészt a jelenlegi kampányban is aktívak voltak, illetve az elmúlt években is rendre szerveztek kormányellenes demonstrációkat. Az Action for Democracy egyébként a honlapján is felsorolja az általa támogatott 12 lengyelországi csoportot.