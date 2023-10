Kajári Ferenc megnyitójában arról beszélt, a drónok néhány éve még a tudományos-fantasztikus filmek világába tartoztak, de ma már kézzelfogható közelségbe kerültek, ezért már a honvédségnek is vannak drónokkal, kibertérrel, információs műveletekkel foglalkozó egységei.

Felidézte, hogy a Magyar Honvédségnél 2007-ben jelentek meg az első drónok és azóta is folyamatos a beszerzésük, egyre fejlettebb eszközöket vásárolnak, rendszeresítenek, egyre több területen.

Megjegyezte: ma már nem csak a felderítésben játszanak szerepet a drónok, de például a tűzszerészek is alkalmazzák azokat.

A kibertérről szólva hangsúlyozta, hogy az is átszövi mindennapi életünket, és a terület fontosságát jelzi, hogy a NATO-ban is önálló műveleti térként ismerik el.

Ha egy velünk szembenálló fél a kibertérben intéz támadást a mindennapi életünket biztosító szolgáltatások, rendszerek ellen, annak rövid idő alatt komoly hatásai lesznek

– indokolta meg, miért kell a honvédségnek foglalkoznia a területtel.