A tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna Jerevánba, hogy magyar halálos áldozatról továbbra sincs tudomásuk, és minden, ideiglenesen Izraelben tartózkodó magyar állampolgárnak felajánlották a kimenekítés lehetőségét, azokat pedig mind hazahozták, akik ezzel élni kívántak.

„Sajnos az Izraelt ért terrortámadás során a Hamász túszokat is ejtett. Az izraeli hatóságok előtt számos rendkívül súlyos kihívás áll jelenleg, ezek közül az egyik a túszok azonosítása” – emelte ki.

Aláhúzta: most 225, Gázában fogva tartott túsz szerepel a nyilvántartásban, akik között harminc gyerek is van.

„Sok esetben még maguk a családok sem tudnak bejelentést tenni, hiszen több esetben előfordult az, hogy komplett családot raboltak el, vagy az elrabolt személyen kívüli családtagok mind meghaltak, ezért fordulhat elő az, hogy most már hosszú napokkal a terrortámadást és a túszejtést követően derülnek ki újabb és újabb információk” – mutatott rá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a kormány a napokban három megkeresést is kapott arról, hogy magyar származású, illetve magyar állampolgársággal is rendelkező személyek is vannak a túszok között.

Kedden két magyar állampolgársággal rendelkező személyről, szerdán egy magyar állampolgársággal rendelkező személyről, tegnap pedig egy újabb magyar származású személyről kaptunk információt

– sorolta.

„Szóval négy magyar érintettségű túszról van tudomásunk, közülük kettő gyermek, ezekről a túszokról tehát kedden, szerdán és csütörtökön értesítettek minket, részben az izraeli hatóságok, részben pedig maguk a családok” – tette hozzá.