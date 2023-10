Novák Katalin előzőleg egy hosszabb bejegyzést is közzétett a Facebookon, melyben részletesebben is beszámol arról, mi is történt Portóban. A köztársasági elnök ebben megjegyezte, hogy a magyar embereket képviseli, a magyarok pedig békét akarnak.

Mint írta, ezért is örül, hogy egyre több vezető beszél az igazságos, tartós és fenntartható béke szükségességéről.

Mindent meg kell tennünk, hogy mihamarabb vége legyen a háborúnak

– írta a Novák Katalin.