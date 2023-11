Kocsis Máté: új migrációs politika kell Brüsszelben Mostantól nyilvános a titkosszolgálatok jelentése a migráció és a terrorizmus összefüggéseiről: világosan látszik, micsoda kockázatot jelent Európa biztonságára a felelőtlen brüsszeli migrációs politika - írta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebookon. Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta, hogy a szerb-magyar határon már jelen vannak az ismert terrorszervezetek, mint az ISIS, az al-Kaida, a Hamász. Hozzátette, hogy egyre több európai célpontú terrorcselekményre vonatkozó információ keletkezik a térségben. A politikus kiemelte azt is, hogy a tálibok is jelen vannak a Vajdaságban, sok embercsempész rokoni kapcsolatban áll afganisztáni tálib kormányzati vezetőkkel, illetve a hozzájuk köthető Haqqani terrorcsoport tagjaival. Hozzátette, hogy a tálib titkosszolgálat közvetlen irányítása alá helyezte az afgán embercsempészek tevékenységét. Közölte azt is, hogy rendszeressé váltak az erőszakos cselekmények és a fegyverhasználat a határon. "Minden eszközzel fel kell lépni a terrorizmus ellen! Az uniónak támogatnia kell a magyar határvédelmet! Új migrációs politika kell Brüsszelben!" - fogalmazott Kocsis Máté, aki a közösségi oldalán megosztotta a titkosszolgálati jelentés linkjét is.