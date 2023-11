A milliárdos üzletember 2016 óta több mint 15 millió dollárt juttatott el a közelmúltban az Egyesült Államokban zajló Hamász-párti tüntetések mögött álló csoportokhoz. A New York Post áttekintette a Soros által alapított Open Society Foundations nyilvántartását és megállapította, hogy az adományozó hálózat 13,7 millió dollárt adott egy Tides Center nevű baloldali érdekképviselettel foglalkozó szervezetnek, akik aztán továbbadták a pénzt.

Többek között az Adalah Justice Project-nek. Ez az Adalah nevű szervezet természetesen örömposztokban ünnepelte a Hamász terrorakcióját Izrael ellen – írja a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoportra hivatkozva.

Ez a szervezet azonban nem feltétlenül a békességéről híres, a szervezet tagjai október 20-án elfoglalták Ro Khanna kaliforniai képviselő irodáját és követelték, hogy írjon alá egy tűzszünetre felszólító határozatot. A tűzszünetre felszólító határozat azonban megakadályozná, hogy kiszabadítsák azt a 200 elhurcolt zsidó túszt, akit a Hamász fegyveresei raboltak el a terrortámadás napján.

A Tűzdalcsoport kutatása arra is fényt derített, hogy a Soros által pénzelt szervezet, az Adalah is támogatta a New York-i Bryan Parkban október 20-án rendezett megmozdulást, ahol a tüntetők antiszemita rigmusokat skandáltak, és olyan táblákat lengettek, amelyen ez volt olvasható: „Nem ítélem el a Hamászt”.

George Soros verteilt mit seinen Open Society Foundations jedes Jahr 1,5 Milliarden Dollar. In den Medien wird er dafür gefeiert. Dabei fördert er auch Feinde der offenen Gesellschaft.https://t.co/6Jh9MLWVpA — NZZ (@NZZ) June 26, 2023

De bőségesen kapott Soros-támogatást a Boycott Izrael Mozgalom is, akik deklaráltan antiszemita célokat tűztek ki maguk elé. Nevezetesen Izrael és a zsidók gazdasági ellehetetlenítését.

Ide 2018-ban 60 ezer dollárt érkezett az Nyílt Társadalom Alapítványoktól (OSF). A csoport október 21-én „Flood Brooklyn for Palestine” névvel tiltakozást szervezett szintén New Yorkban, ahol a tüntetők Izrael feloszlatására szólították fel a nemzetközi közvéleményt.

Soros azonban agresszívebb Izrael-ellenes szervezeteket is támogatott: az Izrael-ellenes zsidó csoportok a Jewish Voicefor Peace (JVP) és az If Not Now 650 ezer, illetve 400 ezer dollárt kaptak.