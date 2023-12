Ferenc pápa megerősítette, hogy meghívást kapott Javier Milei új argentin elnöktől. Milei korábbi kijelentéseit az egyházfő úgy értékelte, hogy azok a választási kampány hevében hangzottak el. Argentína elnökjelöltjeként ugyanis Javier Milei többek között gyilkos kommunistának és az ördög cinkosának nevezte az argentin származású egyházfőt.

Ferenc pápa azt mondta, 2024-ben egy külföldi látogatást tervez, Belgiumba utazik majd, de mérlegeli az utat Argentínába és Polinéziába is.

Az interjúban Ferenc pápa az amerikai kontinenst is érintő migráció kérdésére is kitért. Hangoztatta, hogy emberi és keresztény törvénynek számít a migránsok befogadása és integrálása. Emlékeztetett, hogy ő maga is Argentínába kivándorolt olaszoktól származik. „Jézus is migráns volt" – mondta Ferenc pápa.