A kúrián dolgozókat arra kérte, ne szabályzatok, sémák vagy világi kritériumok szerint hozzák meg döntéseiket, hanem felismeréseik és tudásuk alapján. Ne saját bizonyosságaikat és biztonságukat erősítsék, ne gyors válaszadással oldják meg az egyháznak feltett kérdéseket. Az egyház tagjainak mozdulatlansága a félelem, a merevség és a középszerűség labirintusába zárja be őket, ami szolgálatukat is korlátozza – hangoztatta. Labirintusba záródás helyett a pápa szerint a kúriának is a világgal együtt kell haladnia.

Végül arra kérte a Vatikánban dolgozó paptársait: örömmel és humorérzékkel végezzék munkájukat, mert az utóbbi az egészség kész receptje.

Ferenc pápa szokás szerint Vatikánváros laikus dolgozóit és családtagjait is fogadta az ünnepek előtt.

Kijelentette: „Isten stílusának megfelelően” Jézus születése nem kérkedőn és zajosan, hanem pont fordítva, reflektorfénytől távol, elrejtve, a lehető legszűkebb helyen, egy istállóban, egy szegény családban történt. „Máriának és Józsefnek még otthona sem volt” – tette hozzá a pápa.