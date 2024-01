A Community Security Trust (CST) brit szervezet legfrissebb statisztikai adatai szerint október 7. és november 15. között legkevesebb 1324 antiszemita incidenst regisztráltak az Egyesült Királyság területén. A szervezet kiemelte, az 1984-es első adatok óta negyven nap alatt sosem jelentettek ilyen magas esetszámot, továbbá arra is rámutatott, az idei év első hat hónapjában 803 incidensről számoltak be. A CST közlése szerint a feljegyzett esetekben többek között gyűlölködő megjegyzések, életveszélyes fenyegetések, fizikai támadások, valamint más Izrael-ellenes megnyilvánulások is vannak.

Svédországban is megugrott az antiszemita bűncselekmények száma. Októberben a svéd miniszterelnök meglátogatta a malmői zsinagógát. Ulf Kristersson utazására nem sokkal azután került sor, hogy a göteborgi zsidó közösség felhívásban arra kérte tagjait, hogy

a fenyegetettség miatt nyilvános helyeken tartózkodjanak a zsidó jelképek, mint például a Dávid-csillag és kipa használatától, és ne beszéljenek héberül.

Egy felmérésből az is kiderült, a svédországi zsidó közösség több mint hetven százaléka úgy érzi, hogy Svédország sokkal kevésbé biztonságos hely már a számukra, mint korábban.