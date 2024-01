Emlékezni kell többek között azokra is, akik állami politikává tették a zsidók meggyilkolását, akik a Duna partján parancsra vagy lelkesedésből öltek. És emlékezni kell arra is, hogy az állam nem mert ellenállni, részese lett a holokausztnak. Nem szabad feledni a közönyt és félelmet, ami akadályozta a helyes cselekvést. Ahogy nem szabad feledni a hősöket sem, akik életük árán is mentették az üldözötteket, mint például Raoul Wallenberget, Salkaházi Sárát, Sztehlo Gábort vagy Koszorús ezredest - mondta a miniszter.