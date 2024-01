– Nagy a zaj a nagykovácsi kereszttel kapcsolatban. A férfit, aki most keresztet állított, nem ismerem, az akciójáról nem tudtam, mert engem nem értesített, de ha jól láttam, az RTL-t igen – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára jelezte: a jó szándékában nem kételkedik, de neki más az elképzelése.

– Ha egy üggyel elkezdek foglalkozni, átgondolom, hogy mit mikor és miért teszek. Most is így történt. Ebben az ügyben is vannak folyamatok, és amikor minden folyamat a megfelelő szakaszba jut, akkor kell a keresztet visszaállítani méltó, megfelelő körülmények között, nem az éj leple alatt – hangsúlyozta Menczer Tamás.