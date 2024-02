A házasság hetét, amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt, mára 4 kontinens 21 országában ünneplik az esemény hivatalos oldala szerint.

Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.

Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

– állítják az esemény szervezői, amelyre évről évre Valentin nap környékén kerül sor.

A Magyar Nemzet Lacsny Éva párkapcsolati tanácsadó segítségével próbált választ keresni néhány fontos kérdésre, például, hogyan lehet a mai felgyorsult világban tudatosan egymásra figyelni, és párkapcsolatunkban időről-időre megújulni? A párkapcsolati tanácsadó szerint folyamatosan fűszerezni kell egy házasságot, ami nem könnyű. Egy stabil, harmonikusan működő párkapcsolatot fenntartani csak kemény, tudatos munkával lehet.

“A változatosság és az állandó megújulás elengedhetetlen a boldog házassághoz”

– véli Lacsny Éva szexuálterapeuta. A szakértő szerint a házasság fűszere lehet például egy-egy jól eltalált gesztus is. Ilyen gesztus lehet az ajándékozás, meglepetés szerzés is egy-egy jeles nap alkalmával, mint például egy házassági évforduló, vagy egy Valentin-nap. A tanácsadó úgy véli, elengedhetetlen, hogy figyelmesek legyünk egymással és tegyük meg azokat a gesztusokat, amivel kifejezhetjük, hogy fontos számunkra a másik.”

A gesztusokkal, ajándékozással, közös programokkal az összetartozás élménynek a fényét is lehet növelni. A párkapcsolati tanácsadó szerint azonban ki kell emelni, hogy ezeket a gesztusokat be kell integrálni a mindennapokba is, nem elég, ha csak hébe-hóba, egy-egy különleges, dedikált ünnepnapon figyelünk oda párunkra.

Milyen tanácsokat érdemes megfogadni a házaspároknak akkor, ha már gyermek is érkezett a családba?

Amikor egy házaspár gyermeket vállal, sokszor elfelejtik azt, hogy a család alapját ők adják: ha a házastársak között nincs meg az összhang, ha nem tudnak együtt fejlődni, ha az akadályokat nem együtt győzik le, akkor megrendül a család alapja.

Nem áldozhatjuk fel a női és férfi mivoltunkat az anya és apa szerepért. Ez az, amit nem mérlegelnek sokszor a párok, és így számtalan esetben zátonyra futhat a kapcsolat

- emeli ki a párkapcsolati tanácsadó.

Mi a titka a hosszú, boldog házasságnak?

Lacsny Éva szerint a hosszú, stabil házassághoz elengedhetetlen a kiváló kommunikáció, a kölcsönös egymásra hangolódás, a megértés és az értő figyelem a másik felé. A terapeuta szerint a jól működő házasságban a felek azt is észreveszik, hogy a másiknak mire van épp szüksége, igénye az adott időszakban, ugyanis minden ember folyamatosan változik az élete során.

Közéleti szereplők is csatlakoztak a házasság hetéhez

Az eseményhez számos közéleti személyiség is csatlakozott, többek között Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki egy Facebook posztban fejezte ki támogatását.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő is megosztott egy posztot az esemény kapcsán, amelyben azt írta,

A házasság egy életre szóló, szent kötelék, melyben a felek egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekednek. 2024-ben február 11-tól 18-ig tart a Házasság hete. Zitával nyáron leszünk 44 éve házasok. Köszönöm az együtt töltött éveket!

A közmédia is kiemelt jelentőséggel foglalkozik a házasság hetével, az alkalomból a közmédia különböző műsoraiban idén kiemelten foglalkozik a házasság témájával. Lesz szó a családból hozott mintákról, a férfi és női szerepek egyensúlyáról és számos olyan kérdésről, amelyek egy boldog házassághoz szükségesek.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.