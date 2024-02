Orbán Viktor átfogó vizsgálatot indított

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy elrendelt egy teljeskörű ellenőrzést.

Egy ilyen országban, mint Magyarország, nem történhet meg, mint ami a bicskei gyermekotthonban történt

– jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor látni szeretné, hogy megfelelő módon végezték-e el a kinevezéskor az alkalmazási vizsgálatokat a gyermekotthonoknál. Attól tart, hogy ez nem megfelelő módon történt, szerinte itt ki kellett volna tűnnie, hogy baj van. Az elindult vizsgálatnak mindenre ki kell terjednie – húzta alá.

Olyan emberek, akik veszélyt jelentenek a gyermekekre, nem dolgozhatnak ilyen intézményekben

– szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: nem abból fognak kiindulni, hogy mit akarnak a brüsszeli bürokraták.

Abból kell kiindulni, mit akarnak a magyarok a miniszterelnök szerint, és ennek érvényt fognak szerezni.

A gyermekek szexuális nevelése a szülők felelőssége, nem akarunk az intézmények környékén LMBTQ-aktivistákat látni. Brüsszelben kapuzárási pánik van. Azt gondolják, hogy lerendezik a különféle dolgokat, amiket eddig nem sikerült – jelezte a kormányfő. Úgy értékelte a helyzetet, hogy ez most egy agresszívabb politikai időszak Brüsszelben. – Soros György közzétett egy programot, a hírhedt Soros-tervet, amelyben olyan javaslatok szerepeltek, miszerint migránsgettókat kell létrehozni – emlékeztetett Orbán Viktor. Szerinte most még egy utolsó rohamot kell elszenvedni Brüsszelből a migráció ügyében.

A nyugatnak el kell ismernie a hibákat

Az orosz–ukrán háborúról a miniszterelnök azt mondta, hogy a háborúban a képesség és a következmény a fontos. – Magyarország mindig azt mondta, hogy a nyugat nem vetheti bele magát egy olyan háborúba, amelynek nincs megoldása a harctéren. Katonai fölény ukrán oldalon nem lesz – húzta alá. Felhívta a figyelmet, hogy tűzszünetre és békére kell törekedni, mert Oroszországot nem lehet térdre kényszeríteni.

Békefolyamatra van szükségünk, amely lezárja ezt a konfliktust, és hosszú távon élhető Európát teremt számunkra. Értem, hogy a németek és az oroszok között ott vagyunk mi is, meg a lengyelek is, a franciák az Atlanti-óceán partján ülnek, a britek meg egy sziget biztonságában. Onnan nézve másképp fest az élet, de Magyarország számára ez úgy néz ki, hogy a szomszédságban egy világhatalom vív súlyos, százezrek életét követelő háborút. Nem osztjuk a brit, a francia, a német nézőpontot. A háború egyik résztvevője Oroszország, amely egy atomhatalom. Ez óriási kockázat

– mutatott rá a kormányfő.

A miniszterelnök szerint a nyugatiak lába beleszorult egy gödörbe. Nem látja azt, hogy a mostani vezetők arra a belátásra jutnának a háború támogatásával, hogy rosszul mérték fel a helyzetet, és visszalépnének.

Nem lesz könnyű a hibákat beismerni, ahogy az elhibázott migrációs politikát sem volt könnyű. Előbb-utóbb a nyugatnak ezt be kell vallania. Ezért várjuk az amerikai elnökválasztást. Donald Trump beismerés nélkül is békét csinálhat – részletezte a miniszterelnök.

A svédek NATO csatlakozásáról szólva elmondta: a frakciót arra kérte, adjanak neki időt, hogy a svéd miniszterelnökkel egy bizalomépítési folyamat eredményeképpen eljuthassanak oda, hogy kézzelfogható érvei lehessenek a frakció számára, miért érdemes támogatni a csatlakozást. Ennek a folyamatnak a lezárása történik meg ma Budapesten.

Komoly hadiipari megállapodást kötnek, a katonai együttműködésről is lefektetnek néhány irányt és célt. – Azt pedig el kell fogadnunk, és a svédeknek is el kell fogadniuk, hogy különbözünk. Magyarország keresztény ország, ezek az értékek alapvetők a mi társadalmunkban. Családközpontúak vagyunk, a modern konfigurációkat elutasítjuk, Svédországban ez megy. A svédek háborúpártiak, mi pedig békepártiak vagyunk. Ha a svédek nem akarják megmondani, hogyan éljünk, akkor nincs gond. Felnőttek vagyunk, képesek vagyunk érdekalapon is együttműködni – mondta Orbán Viktor.

Az interjúnak a miniszterelnök YouTube-csatornáján közzétett videófelvételét itt nézheti meg: