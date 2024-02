Több hírportál is arról cikkezett hétfőn, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „Balog Zoltánt is felelősnek tartja a kegyelmi ügyben”, akinek „a püspöksége is veszélybe kerülhet”.

A kormány és a miniszterelnök nem avatkozik bele az egyházak ügyeibe, tiszteletben tartja az autonómiájukat

– szögezte le a sajtófőnök.