Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A magyar kormány továbbra is békepárti, ezen álláspontján az sem változtat, hogy NATO-szövetségesei nagy többsége nem az – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenképpen ki kell maradni a háborúból, és ha erről nem tudják meggyőzni a NATO-szövetségeseket, Magyarország akkor is ki akar maradni a háborúból, és nem kíván részt venni a NATO ukrán missziójában sem.

Nem szállítunk fegyvereket továbbra sem, nem küldünk katonákat, és nem engedünk át a magyar–ukrán határon fegyverszállítmányt

– fogalmazott.

Emlékeztetett,

a NATO arra készül, hogy aktív szereplő legyen az orosz–ukrán háborúban: pénzügyi segítséget akar nyújtani, fegyverszállításról, ukrán katonák kiképzéséről is szó van.

Most már egészen nyíltan beszélnek uniós tagállamok vezetői arról is, hogy katonákat is kell küldeni Ukrajnába – tette hozzá.

„Az üzemanyagokban is megfizetjük a háború árát”

A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely megismételte:

a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyag-kereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagárára.

A miniszter a Kormányinfón azt mondta, a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja is az, hogy a háborús árakon már ne lehessen nyerészkedni – közölte.

Rámutatott, a benzin és a gázolaj ára Magyarországon magasabb a környező országok átlagánál.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban azért egyeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, hogy ne legyen ilyen helyzet. A szövetség is elismerte ennek az igénynek a jogosságát, ezért a kormány szeretné, ha ez a helyzet valósággá is válna.

Elmondta, a Központi Statisztikai Hivatal adatai az ellenőrzést lehetővé teszik; de ha a kereskedők nem tartják be önkéntesen a megállapodásokat, a kormány lesz kénytelen érvényt szerezni azoknak.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél, mellette Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. április 25-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A gyermekvédelmet, a közös uniós hitelfelvételt és a honvédséget is érinti az alaptörvény módosítása

Megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kétharmados döntéshez köti a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt, és a honvédség katonai műveleteit szabályozza az alaptörvény módosítása – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely elmondta:

az Országgyűlés előtt lévő módosító javaslat, amelyet a miniszterelnök nyújtott be, kizárja a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követett el szexuális bűncselekményt vagy közreműködött ilyen bűncselekmény elkövetésében.

A javaslat ugyanakkor eltörli a köztársasági elnöki döntéssel szembeni ellenjegyzést – mondta.

A Fidesz-frakció javaslata ezt kiegészíti azzal, hogy nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs reintegrációs őrizet, és az elkövetők soha nem kaphatnak tiszta erkölcsi bizonyítványt – közölte.

Gulyás Gergely elmondta:

az alaptörvény-módosításról szóló javaslat továbbá kétharmados parlamenti döntéshez köti az uniós közös hitel felévtelét.

A módosítás a honvédségi csapatmozgásokat is érinti. A magyar honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz részletes szabályozást.

Ekkor érkezik a kínai elnök

Gulyás Gergely bejelentette azt is: május 8. és 10. között Budapest vendége lesz Hszi Csin-ping kínai elnök.

Minden baloldali szereplő mögött Bajnai céghálója áll

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy a Bajnai-féle céghálóhoz gurultak a dollárok 2022-ben, és minden baloldali szereplő mögött ők állnak. Tipikus példája a kettős mércének az, hogy Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított az autópálya-koncesszió esetében – mondta egy másik kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az államkincstár vizsgálja Budapest csődközeli helyzetét

A Magyar Államkincstár fog vizsgálatot folytatni Budapest csődközeli helyzetéről – mondta Gulyás Gergely az Origo kérdésére.

A Momentum elvenné a tanárok fizetésemelését

Pontosan olyan jelentőséggel bír, mint a korábbi határozatok – mondta Gulyás Gergely a szerdán elfogadott Magyarország elleni határozatról. Itt a Momentum képviselői közül az egyik azt javasolta, hogy a magyar tanároknak kifizetendő pénzeket ne fizesse az Európai Bizottság, miközben ők havi hatmillió forintot keresnek – tette hozzá.

Újabb kötelezettségszegési eljárás indulhat

A Miniszterelnökség vezetője kérdésre elmondta, nem lehet kizárni, hogy újabb kötelezettségszegési eljárást indít Brüsszel a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt, de ez egyébként tagállami hatáskör. Gulyás az Erasmus-programról azt mondta, bízik benne, hogy lesz megállapodás ebben az ügyben.

Mindennel ellentétes, hogy a magyar hallgatókat megkülönböztetik, teljesen egyértelmű a jogsértés.

A Spar ellen indítandó perről azt mondta, hogy az eljárás meg fog indulni minden bizonnyal jó hírnév megsértése miatt.

Tovább csökkentik a költségvetési hiányt

Gulyás Gergely szerint nem probléma, ha a jegybank a fiskális politikáról véleményt fogalmaz meg. Közölte, hogy a kamatkiadások nélkül egyensúlyban lesz a költségvetés.

Két éven belül 3 százalék alatt lesz a költségvetési hiány.

Egyre több a zavaros ügy a baloldali önkormányzatoknál

Az óbudai vesztegetési üggyel kapcsolatban Gulyás azt mondta, ott ahol baloldali városvezetés van, ott ilyen jellegű ügyek egyre többször merülnek fel.

Hamarosan megtörténik a repülőtér megvásárlása

Gulyás Gergely a budapesti repülőtér megvásárlásáról azt mondta, már teljes körű egyetértés van a szereplők között, most már csak napokról és hetekről lehet szó.

„Ennek semmi értelme sincs”

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre elmondta, nem sok értelme van olyan békecsúcsnak, ahol nincs jelen Oroszország és az Egyesült Államok.