Az ikerpár által irányított szervezet egyébként közel 8 milliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat 10-30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak csak néhány embernek fizettek ki.

A Magyar Nemzet információi szerint a bűnszervezet több tagja a magyar éjszakai élet néhány ismert alakjától is jelentős összegeket vett fel, ám később a százmilliót is meghaladó pénzekkel nem tudtak a kért időben elszámolni. Emiatt, úgy tudni, komoly fenyegetések is érték a bűnbanda vezetőjét, de a „félreértést“ végül sikerült tisztáznia.

