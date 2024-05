Brüsszelben úgy fokozzák a háborús készülődést, hogy közben teljesen kizárják a választók hangját, óhaját és akaratát – mondta Dömötör Csaba az Origónak adott interjúban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: – Ezek a hetek azt is bebizonyítják majd, hogy akinek fontos Magyarország békéje, a mostani körülmények között csak a Fideszre számíthat – majd hozzátette, a béke és a háború ügyét nemcsak a magyar kormány tartja fő kérdésnek, hanem az európaiak többsége is.

A helyzet egyre csak fokozódik

Dömötör Csaba az uniós háborús politika evolúciójáról úgy vélekedett, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább eszkalálódott a helyzet. – Eleinte sisakokat küldtek, majd töltényt, tankot és vadászgépeket. Most már nagy hatótávolságú rakétákat is, miközben megindult az ötletelés arról, hogy katonák is menjenek – mondta az államtitkár, egyúttal kiemelte: Az is egy eszkalációs határátlépés, hogy a lengyelek arról beszélnek, szívesen fogadnak atomfegyvereket, a NATO-főtitkár pedig Kijevben kijelentette, hogy Ukrajna Patriot rakétákat kap, a fegyverszállítások nagyságrendje pedig tovább növekszik.

Olyan az egész, mintha nem vennék komolyan a világháborúkhoz vezető évek tanulságait

– mondta Dömötör Csaba, és emlékeztetett: azok az országok, amelyek 1914 előtt egyre több regionális konfliktusba bonyolódtak, aligha világháborúval számoltak, sokkal inkább azonnali eredményekkel. Lett belőle egy éveken át tartó mészárlás, és milliók haltak meg.