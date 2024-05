Magyar Péter európai parlamenti listájának (EP) jelöltjei körében népszerű a woke-életérzés – írta a Mandiner.

Gerzsenyi Gabriella és Bujdosó Andrea is a gendermozgalmat jelképező szivárványos szimbolikával mutatkozott a közösségi médiában

– szúrta ki a lap.

A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán. A Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

A Magyar EP-listájának 6. helyén szereplő Gerzsenyi Gabriella ugyancsak küldött szivárványos üzenetet a követőinek: az Instagram-oldalára tavaly feltöltött képen a gendermozgalmat szimbolizáló színű felsőben pózolt. Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy Gerzsényi a praktikusabb, mindennapi életet érintő dolgokban is balliberális nézeteket vall.

Ellenzi a rezsicsökkentést, amit saját bevallása szerint korábban, még brüsszeli tisztségviselőként éveken keresztül fúrt. A migrációt pedig támogatja, amit egy Facebook-bejegyzésében azzal indokolt, hogy a homogén közösségeket unalmasnak tartja, a sokszínűségben pedig valamiféle önértéket, felsőbb elvet lát.

Mindemellett nem meglepő a két szivárványos nő szereplése Magyar Péter pártjának EP-listáján, hiszen Magyar februári előlépése óta szinte naponta jelentek meg körülötte újabb balliberális figurák.