Orbán Viktor is sok sikert kívánt az érettségizőknek, közösségi oldalán gy különleges videómontázst osztott meg az diákok biztatására. A videón a kormány tagjainak fiatalkorai tablóképeit vágták be, amelyek után láthatjuk, hogyan dolgoznak manapság. „Ha mi túléltük, nektek is sikerülni fog! Hajrá érettségizők” – mondta a kormányfő.