2024-et a légierő évének is nevezhetjük, hiszen számos új eszköz és intézkedés fókuszál az MH légi képességeire. Az év eddig eltelt időszakában 4 új Gripen beszerzéséről számolhattunk be, a SAAB-bal a kiterjesztett valóság (XR)technológiát is alkalmazó kiválósági központot hoztunk létre, a pilóták pedig év elején jelentős illetményemelésben részesültek - idézték a minisztert a közleményben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Hódmezővásárhely meghatározó a magyar honvédelemben

Hódmezővásárhely komoly katonai hagyományokkal rendelkezik, földrajzi elhelyezkedése és története miatt is meghatározó a magyar honvédelemben - jelentette ki a honvédelmi miniszter hétfőn.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium épülő hódmezővásárhelyi telephelyén azt mondta,

a veszélyek korában szükség van arra, hogy "a honvédség meghatározó támaszpontjai", amilyen Hódmezővásárhely is, a lehető leggyorsabban fejlődjenek.

A magyar kormány a Honvédelmi Minisztériumon keresztül komoly erőforrásokat fordít a hódmezővásárhelyi alakulat képességeinek - és ezáltal a város - fejlesztésére - közölte a politikus.

A tervek megvalósításához, így a kadétiskola építéséhez együttműködő önkormányzatra, együttműködő önkormányzati vezetésre van szükség

- szögezte le a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a Hódmezővásárhelyen szolgáló katonák meghatározói tagjai a város közösségének. Ők, akik ismerik a honvédség mindennapjait, tudják, hogy mi történik egy laktanyában, a lehető legjobb toborzók is egyben - tette hozzá.

Úgy fogalmazott,

szükség van arra, hogy minél többen csatlakozzanak a Magyar Honvédséghez Hódmezővásárhelyen is.

Példaként említette az Embert a vasra! programot, amely célja a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár első gránátos zászlóaljának feltöltése volt friss jelentkezőkkel.

A hódmezővásárhelyi az egyik leggyorsabban reagáló, első lépcsős alakulat, innen kerülnek ki a koszovói NATO-misszióban, a KFOR-ban szolgáló katonák. Itt, a gránátos zászlóaljban mutatkoznak be rendszeresített formában először a Zalaegerszegen gyártott Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek is. Ehhez a legjobban kiképzett, felkészített katonákra van szükség - tudatta a politikus.

A kadétiskola a dél-magyarországi régió egyik kiemelt katonai nevelő-oktató intézménye lesz.

A modern épületek 230 diák oktatását és lakhatását biztosítják majd - közölte a miniszter.

Magyarországnak elegendő méretű és magabiztosságú elrettentő erőt kell felmutatni annak érdekében, hogy mindenféle konfliktusból ki tudjon maradni.

A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy megőrizze a békét - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

"A Fidesz jelöltje, a béke jelöltje" - mondta a politikus, aki ezért a párt polgármesterjelöltje, Grezsa István támogatására kérte a hódmezővásárhelyieket.

Grezsa István kijelentette, az elmúlt hat év "perlekedése" helyett Hódmezővásárhelynek új szerződést kell kötnie Magyarország kormányával. Egy ilyen méretű, gazdasági és társadalmi helyzetű város nem lehet haragban a kormánnyal - mondta.

A honvédség a legnagyobb munkaadó a városban, és egy hódmezővásárhelyi fiatalnak ma a legperspektivikusabb karrierlehetőséget a Magyar Honvédség tudja nyújtani

- hangsúlyozta a politikus.

A tervek szerint a 2026-27-es tanévben induló középiskola jelentős oktatási fellendülést fog hozni, emellett az elmúlt években egyre csökkenő hódmezővásárhelyi lakosságszám újra növekedésnek indulhat - mondta Grezsa István.