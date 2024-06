Lebontásukkal egykilométer széles ütközőzónát hoztak létre az övezet és a határhoz közeli izraeli települések között. Az ütközőövezet kialakítását a nemzetközi közösség elítélte a palesztin területek, benne a gázai mezőgazdasági területek nagyarányú kisajátítása miatt.

A Hamász fegyveresei az IDF korábbi becsléseihez képest tízszeres mértékben használtak civil lakásokat. A harcokban azt tapasztalták, hogy szinte minden otthonból indíthattak ellenük támadásokat, a lakásokban fegyvereket tároltak és azokból katonáikat irányították. Az ilyen otthonokat többnyire precízen célzott tüzérségi lövedékekkel semmisítették meg.

A jelentés szerint a jelentősebb légicsapásokat nagyobb támadásoknál, fontosabb célpontoknál és az alagutak ellen vetették be.

Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek közösen tartaná fenn a rendet Gázában

Izraelnek nem lesz könnyű megegyeznie a Hamásszal, ugyanis most már Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozna a háború utáni gázai biztonsági erőkhöz. Néhány, az ügyhöz közel álló politikai forrás szerint az erre vonatkozó terveket Antony Blinken amerikai külügyminiszter adta elő izraeli látogatásakor.

Az Egyesült Államok arra törekszik, hogy arab szövetségeseket toborozzon a kezdeményezéshez. Izrael és a Hamász között egyelőre nincs kilátásban valós béketárgyalás és tűzszünet, ennek ellenére az Egyesült Államok már a háború utáni válságkezeléssel foglalkozik. A beszámolók szerint Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek akkor járulnak hozzá a közös biztonsági erők fenntartásához, ha közben megkezdődik az önálló palesztin állam kialakítása is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már többször elmondta, hogy gátolni fogja ezeket a törekvéseket – írja a The Times of Israel. Egyiptom ezen kívül az izraeli hadsereg (IDF) Gázából való teljes kivonását is követeli, ami egyértelműen ütközik Netanjahu elképzelésével, miszerint majd az IDF a háború után biztosítani akarja, hogy a Hamász nem tér vissza a Gázai övezetbe. Eközben az Egyesült Arab Emírségek még az Egyesült Államok bevonását is követeli. Blinken azt mondta, hogy az Egyesült Államok segít létrehozni és kiképezni a biztonsági erőket, de saját csapatokat nem fog küldeni.

