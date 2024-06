A tárcavezető a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) főigazgatójával, Gilbert F. Houngbóval közösen tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a veszélyek és válságok korában kifejezetten indokolt volt a találkozó, mert bár az elmúlt évek krízisei nem a gazdaságból indultak ki, végül mégis súlyos gazdasági kihatásokkal jártak.

Kifejtette, hogy

a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború is a feje tetejére állította a világgazdaságot, aminek nyomán új korszak kezdődött, és eközben a munkahelyek megóvása is nagy kihívást jelentett.

Emlékeztetett, hogy a kormány tizennégy éve hirdette meg a munkaalapú társadalom megteremtésére vonatkozó terveit, amelyek lényege, hogy mindenki, aki akar, az tudjon is dolgozni.

"És nekünk ezt kellett megvédeni az elmúlt öt év alatt kétszer is, és a jó hír, hogy mind a kétszer sikerült is megvédenünk a magyar munkahelyeket, sikerült megvédenünk a munkaalapú társadalmat, sikerült megvédenünk azt, hogy mindenki, aki akar, az tud is dolgozni" - sorolta.

Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy

hazánk a világ azon kevés országa közé tartozik, ahol a világjárványt követően többen dolgoztak, mint előtte, ez szavai szerint a beruházásösztönzési és munkahelyvédelmi stratégia eredménye volt.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatás 75 százalékos szinten van, miután 2010 óta egymillió munkahelyet sikerült teremteni, azonban a cél, hogy ezt a rekordarányt a következő években még magasabbra, egészen 85 százalékra emeljék.

"Ehhez szükség van a további modern beruházásokra, szükség van a munkaerő-tartalék aktiválására és szükség van az oktatás és a gazdaság együttműködésének fokozására" - szögezte le.

Ezután megjegyezte, hogy

Magyarország immár 102 éve tagja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek, s nemrég újra beválasztották annak kormányzótanácsába.

Illetve üdvözölte, hogy Budapesten működik az ILO regionális irodája, már több mint harminc munkatárssal.

A miniszter arról számolt be, hogy a találkozón érintettek két olyan biztonsági típusú válságot is, amely a munkahelyek megvédése és létrehozása kapcsán fontos feladatot ad a nemzetközi közösségnek.