Magyarország büszke azokra a magyarokra, akik kiemelkedő teljesítményt értek el

– jelentette ki Vitályos Eszter kormányszóvivő a Nobel-díjasok Falának szerdai ünnepélyes átadásán.

A kormányszóvivő megjegyezte, a műalkotáson olvasható gondolat tökéletesen jellemzi mindkét tudós pályafutását, munkásságát. Emlékeztetett arra, hogy a két Nobel-díjas magyar tudós sorsában közös, hogy kistelepülésről indultak, Magyarországon tanultak, magyarul gondolkoznak és büszkék a magyarságukra.

Magyarország pedig büszke azokra a magyarokra, akik kiemelkedő teljesítményt értek el – fogalmazott a szóvivő, aki kijelentette,

a magyar emberek tehetségesek, szorgalommal a világ élvonalába emelkednek a tudományos világ területén is.

Rámutatott arra,

nem véletlen, hogy magas a magyar Nobel-díjasok és egyéb jelentős tudományos teljesítményt nyújtó magyarok száma, éljenek és alkossanak bárhol a világban.

Egy ilyen fal is hozzájárul ahhoz, mutatott rá, hogy ezt az elismerést kifejezzük, hírnevüket öregbítsük és személyüket megismertessük a hétköznapi emberekkel is, de a Magyarországra látogató külföldiekkel is.