Proxy háborút vív az USA

A miniszterelnök elmondta, hogy 2022 óta látható, hogy a háborúban brutális veszteségeket szenvednek el a felek, ám mégsem akarnak kiegyezni. Ennek az egyik oka, hogy mindkét fél azt hiszi, hogy győzhet és mindkettőt fűti a saját igazsága.

– Az ukránok azt gondolják, hogy ez egy orosz invázió, míg az oroszok azt gondolják, hogy nem akarnak sem NATO- csapatokat, sem NATO-fegyvereket Ukrajnában. Ha a két félen múlik, akkor nem lesz béke, azt csak kívülről lehet hozni

– tette hozzá.

Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok Oroszországgal vív proxy háborút és azzal vádolja Kínát, hogy támogatja az oroszokat. A kormányfő közölte, hogy Ukrajna korábban egy ütköző államnak tartotta magát, most azonban felvillant a nyugathoz tartozás perspektívája.

A miniszterelnök szerint Oroszország gazdasági képességei kiemelkedők. Az európai vezetők azt mondták, hogy a szankciók térdre fogják kényszeríteni Oroszországot. – Mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem vágják – idézte Mike Tyson bokszolót. Kiemelte: az oroszok a krími események után levonták a tanulságokat, kifejlesztettek egy adaptációs képességet. A magyar élelmiszer a szankciók miatt nem mehetett az oroszokhoz, akik az adatpációnak köszönhetően most már exportőrök lettek, a világ egyik legnagyobb termelői. Hamis az az állítás, hogy ők egy merev sztálinista autokrácia lennének.

Európa behódolt, új hatalmi rendszer épül

Orbán Viktor rámutatott: az új ismerete a valóságnak az, hogy az európai politika összeomlott. A bevezetett szankciók alapvető európai érdekeket sértenek, felviszik az energia árát és versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. Az a behódolás aktusa, hogy Németország szó nélkül hagyta az Északi Áramlat vezeték felrobbantását, ami egy terrorcselekmény. Korábban az európai hatalmi rendszer lényege a Párizs–Berlin tengely volt, ám a háború óta kiépült egy másik hatalmi tengely: az új erőközpont London–Varsó–Kijev, a baltiak és a skandinávok lettek. Amikor a német kancellár bejelenti, hogy sisakot küld, majd röviddel ezután fegyvert is küld, amikor azt mondja, hogy nem kellenek szankciók, majd két hét múlva, hogy mégis, akkor nagyon is észnél van. A média bünteti a német–francia politikát, ami nem felel meg az amerikai érdekeknek, ezért vannak a német–francia bakugrások is – világított rá a kormányfő.