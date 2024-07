Magyarország is természetesen élen kíván járni e folyamatban, úgyhogy a parlament őszi ülésszakán az EU-Chile korszerű keretmegállapodás ratifikációjának kérdése napirenden is lesz, és reméljük, hogy így tesz majd a többi ország is, illetve a brüsszeli intézmények sem fognak késlekedni