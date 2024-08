Az egyik angliai LMBTQ-szervezet alapítója súlyos vádakkal néz szembe. A negyvenéves Stephen Irelandet, a Pride in Surrey nevű szervezet alapítóját és korábbi igazgatóját, valamint a Pride in Surrey egyik korábbi önkéntesét, David Suttont a héten tartóztatta le a rendőrség, majd összesen 15 feltételezett bűncselekmény miatt vádat emeltek ellenük – köztük gyermekek szexuális zaklatására és elrablására irányuló tervek előkészítésével, valamint gyermekek elleni szexuális bűncselekmény elkövetésének megszervezésével. A vádpontok között szerepel ugyanakkor az is, hogy droggal akarták elkábítani az áldozataikat – hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

Irelandet ezeken felül további 22 egyéni bűncselekmény elkövetésével is megvádolták, köztük 13 év alatti gyermek megerőszakolásával, gyermekpornográf felvételek készítésével és birtoklásával, valamint terjesztésével.