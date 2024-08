Nagy volt az ijedség a vonaton A közösségi médiában több utas is megosztotta, mit élt át a kisikott vonaton – a beszámolókból a Magyar Nemzet szemlézett. „Én rajta voltam” – fogalmazott az egyik utas. A férfi azt mesélte, a váltónál az első kocsi első tengelye az egyik sínen, a hátsó tengely már a másik sínre váltott. „ Így keresztben mentünk amíg meg nem álltunk. Szerencsére lassan mentünk és nem borultunk fel, de a fedélzeten nagyon ijesztő volt” – fogalmazott az utas, aki szerint minden remegett. „Mivel keresztbe mentünk 2 sínen, a sínek közötti oszlopokat elvittük és azok repültek minden felé!”

– olvasható a beszámoló, melyben az utas azt is mondta, ő az első kocsiban volt, a második és harmadik kocsi ki is siklott a sínről, nekik biztos volt egy kis halálfélelmük! „A vonaton utaztam .....hát volt ijedtség!!! – írta egy másik utas, aki úgy fogalmazott, hálás vagyok a sorsnak , hogy senkinek nem lett baja. – Rémülten néztünk csak egymásra, sikítottunk, borzalmas volt!" – emlékezett vissza a baleset pillanataira, hozzátéve, nem tudja, ki volt a fiú a háta mögött, de köszöni, hogy fogta a kezét.