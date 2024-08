Zajlik a nyomozás 2 órája

Több év börtönt kaphatnak a Trippon-botrány érintettjei

Súlyos, sokéves börtönbüntetéssel járó bűncselekmény miatt zajlik a nyomozás a Trippon Norbert újpesti alpolgármester házfelújításával kapcsolatos bűnügyben – számolt be a Magyar nemzet, amely az eljárást felügyelő ügyészségtől azt is megtudta, hogy a botránynak jelenleg három gyanúsítottja van, de az ügy szálai több baloldali önkormányzatot érintő korrupciós hálózathoz is elvezethetnek.

Karácsony Gergely és Trippon Norbert Forrás: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt van folyamatban az adóhatóságnál a Trippon Norberték házfelújításával kapcsolatos nyomozás – derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Az ügyészség azt is közölte, hogy eddig három személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Figyelembe véve a bűncselekményt és a minősítő körülményeket, ha a bíróság elítéli az elkövetőket, akár nyolc évig tartó szabadságvesztésre is számíthatnak – írja a lap, hozzátéve, hogy az újpesti alpolgármester információink szerint jelenleg nem gyanúsítottja a bűnügynek.

A Trippon-botrány előzménye, hogy egy milliárdokat forgató, számlagyáras bűnbandához tartozó céggel, a Motingatlan Kft.-vel és az alpolgármesterrel kapcsolatban az adóhatóságnál egy ismeretlen személy tett bejelentést. A nyomozást segító titokzatos informátor szerint a Motingatlan nagy összegű, vélhetően fiktív számlákat állított ki Trippon feleségének. Az informátor megjegyezte, hogy ezek a számlák az alpolgármester családi házának felújításáról szóltak, csakhogy tudomása szerint a kivitelezést nem is a Motingatlan, hanem a SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft. végezte. A bejelentő fontos körülménynek nevezte, hogy az alpolgármester házának felújítása egybeesik a SZIN-KER nagy összegű keretszerződésével, amit az alpolgármester által felügyelt Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött. Ez a cég az újpesti önkormányzat tulajdonában áll, így bevétele kizárólag az önkormányzattól származó közpénz.

A NAV-nak a bejelentő azt is hangsúlyozta, hogy feltételezhetően a szerződésért cserébe végezték a ház felújítását, méghozzá közpénzből. Az informátor hozzátette: tudomása szerint Trippon a fiktív számlákat a Motingatlannak saját bankszámlájáról, átutalással egyenlítette ki. Az ügy egyik gyanúsítottja nem más, mint a Motingatlan ügyvezetője, aki ráadásul terhelő vallomást tett Trippon Norbertékra. Budai Gyula éppen ezért vesztegetés miatt fordult a hatóságokhoz és feljelentésében leírta, hogy a SZIN-KER ÉPÍTŐ Kft. ügyvezetője néhány éve elárulta a Motingatlan-vezérnek, hogy ők dolgoztak néhány DK-s kerületben és cserébe ezért különböző pénzkifizetéseket kellett teljesíteniük politikusoknak A bortánnyal kapcsolatos további részletekért és a teljes cikkért kattintson IDE.

