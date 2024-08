Az olasz hatóságok lefoglalták az Orvosok Határok Nélkül hajóját Hatvan napra lefoglalták a Geo Barents-t, az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet Földközi-tengeren tevékeny hajóját hétfő este Salerno kikötőjében, mivel az olasz hatóságok szerint a szervezet megsértette a hatályos migrációs előírásokat. A Geo Barents hatvan napig nem szállhat tengerre. A hajó kapitányára 3300 euró pénzbírságot szabtak ki. A hetvenhét méter hosszú, norvég felségjelzésű hajót 2021 tavasza óta az Orvosok Határok Nélkül szervezet bérli, és a Földközi-tengeren használja. Kizárólag az olasz partokra szállítja az embereket. A Geo Barents hétfő reggel érkezett meg Salerno kikötőjébe 191 migránssal a fedélzetén. Az olasz hatóságok este jelentették be a hajó lefoglalását. Az indoklás szerint a Geo Barents megsértette a tavaly márciustól hatályos migrációs rendelkezéseket, miszerint a civilhajóknak együtt kell működniük az olasz parti őrség római székhelyű koordinációs központjával. Nem tartotta be azt a szabályt sem, miszerint ezek a hajók egyszerre csak egy csoportot hozhatnak Olaszországba, és nem várakozhatnak napokig a tengeren minél több embert „begyűjtve”. A Geo Barents megérkezése után a hatóságok szokás szerint átvizsgálták a hajót, és több műszaki hiányosságot is találtak. Az Orvosok Határok Nélkül közösségi oldalain önkényesnek és embertelennek nevezte az intézkedést. A Geo Barents hajót az utóbbi egy év alatt harmadik alkalommal tartóztatták fel olaszországi kikötőkben. Az olasz belügyminisztérium adatai szerint jelenleg az Emergency nevű olasz orvosszervezet Life Support nevű hajója, a Trotamar III, amelyet a People in Motion német szervezet működtet, valamint a Mediterranea Saving Humans olasz civilszervezet hajója, a Mare Jonio aktív a Földközi-tenger nyugati medencéjében. Utóbbit a Migrantes nevű vitorláshajó kíséri, amelyet az olasz püspöki kar azonos nevű alapítványa tart fenn.