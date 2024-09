Cikkünk frissül

Az amerikai külügyminiszter telefonon beszélt az ukrán külügyek új irányítójával

Antony Blinken amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott Andrij Szibiha frissen kinevezett ukrán külügyminiszterrel.

Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője elmondta: a két külügyminiszter a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett, és a telefonbeszélgetés során Anthony Blinken jelezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is segítséget nyújt Kijevnek katonai, gazdasági és humanitárius téren, valamint az ukrán gazdaság helyreállításában. Dmitro Kuleba előző ukrán külügyminiszter szerdán nyújtotta be lemondását egy nagyszabású kormányátalakítás részeként. Korábban öt másik miniszter és miniszterelnök-helyettes, valamint az állami vagyonkezelő vezetője kérte felmentését a parlamenttől, amely csütörtökön ezt jóvá is hagyta. Volodimir Zelenszkij államfő szerint a személycserékre Ukrajna kormányának megerősítése érdekében van szükség.

Az ősz rendkívül fontos lesz. Állami intézményeinket meg kell erősíteni olyan módon, hogy Ukrajna el tudjon érni minden szükséges eredményt

– mondta az ukrán elnök.

Magyaraország segít

Hzaánk területére 2024. szeptember 6-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 7820 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 10128 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 53 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes.

Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

