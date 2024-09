Minek a határőrizet, ha a migránsokat menekülttáborokba kellene szállítani? Továbbá az Európai Unióban beadott menekültkérelmek 25 százalékát Magyarországon kéne elbírálni, ami migránsgettók kialakulásához vezetne – közölte Bakondi György.

Ezért a magyar kormány, a lakosság többször kinyilvánított akaratával összhangban, a határőrizeti rendszert nem kívánja felszámolni. Továbbá pert indít az Európai Bizottsággal szembe, hogy térítse meg a határőrizetre eddig elköltött 800 milliárd forintot

– tette hozzá.

Felidézte, hogy Magyarországnak az EUB döntése alapján 80 milliárd forint bírságot és további napi 400 millió forint bírságot kell fizetnie, amíg nem érvényesíti az uniós menekültügyi szabályokat. Ez az összeg a hétszerese annak, amit az Európai Bizottság indítványozott a bíróság számára - mondta.

Illegális bevándorlás megakadályozása a déli határon

Bakondi György arról is szólt, hogy a magyar és a szerb rendőrség összehangolt tevékenysége nyomán kiszorították a sokszor erőszakos, nem ritkán lőfegyverrel rendelkező migránsokat a déli határövezetből, és a migránsok a bosnyák–horvát határ felé indultak.

Ezzel együtt az ellenérdekű migránsbandák, akik korábban a magyar–szerb határon akár géppisztollyal és kézigránáttal is harcoltak egymással, most Szarajevóban csaptak össze – közölte.

Ez azt jelenti, hogy az egyes bevándorlók késsel vagy lőfegyverrel is felszereltek, ez is mutatja, hogy az illegális migráció az érintett ország biztonságára veszélyt jelent

– mondta Bakondi György.

Alternatív megoldások a migráció megfékezésére

Az európai országok már most is alternatív megoldásokat keresnek a migráció megfékezésére. Olaszországból Albániába szállítják a menekültkérelmük elbírálásának idejére a migránsokat. Az előző brit kormány pedig Ruandába vitte volna a bevándorlókat, ám az új kormány elállt a tervtől. Rögtön újra is indult a menekültáradat a La Manche-csatornán keresztül – közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy vélekedett: már az uniós választások eredményén látszott, de a német tartományi választások eredményén is látszik, hogy az európaiak egyre inkább elégedetlenek az EU migrációs politikájával.