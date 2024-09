Ötre emelkedett a csehországi árvíz halálos áldozatainak száma Ötre emelkedett a csehországi árvíz halálos áldozatainak száma, nyolc személy pedig eltűnt, őket továbbra is nagy erőkkel keresik – jelentette be Vít Rakusan cseh belügyminiszter szerdán késő éjjel a CNN Prima News hírtévében. Petr Fiala kormányfő azt közölte, hogy az árvíz napjaiban - szombattól szerdáig - több mint 19 ezer embert telepítettek ki országszerte. Egy részük még a következő napokban sem térhet vissza otthonába, mert az árvíz által elöntött épületeket előbb a statikusoknak kell megvizsgálniuk, hogy lakhatók-e, érdemes-e újjáépíteni őket, vagy annyira megsérültek, hogy le kell őket bontani. Az árvíz által egyik leginkább sújtott város, az észak-morvaországi Opava polgármestere szerint az ár a mintegy 60 ezer lakosú településen tíz négyzetkilométernyi területen pusztított, okozott nagy károkat, ahol több mint 6500 épület áll. Az áradó Bela folyó romba döntötte ház az észak-csehországi Jesenikben

Fotó: Martin Divisek / Forrás: MTI/EPA Csehország 15 ezer nedvességelszívó gépet kért Brüsszeltől, mert ezekből nagy a hiány. A cseh tűzoltóság és a mentőszolgálatok eddig nyolcezer páramentesítő készüléket bocsátottak a lakosság rendelkezésére saját felszereléseikből. Továbbra is gondok vannak az áramszolgáltatással. Csütörtökön reggel még mintegy 35 ezer háztartás volt áram nélkül, elsősorban a Morva-sziléziai régióban. A vasúti közlekedés több mint 20 helyi vonalon szünetel, s a közlekedés teljes újraindítását a jövő hét elejére ígérte a cseh vasúttársaság. A megáradt folyók vízszintje országszerte csökken, már csak egy helyen van legmagasabb szintű árvízveszély. Petr Pavel cseh államfő szerdán előzetes bejelentés nélkül meglátogatta a Morva-sziléziai régiót, s felkereste a leginkább árvíz sújtotta helyeket. „A károk hatalmasak, az újjáépítés több helyen nem hónapokig, hanem évekig fog tartani” – mondta késő éjjel az elnök.